Нападник Шахтаря зацікавив бельгійський клуб

Нападник донецького Шахтаря Лассіна Траоре зацікавив бельгійський Антверпен.

Про це повідомляє Nieuwsblad.

Антверпен готує підсилення атакувальної лінії й 24-річний Траоре є одним із перших у списку на підсилення. Бельгійський клуб запропонував "гірникам" 2,5 млн євро за трансфер.

Зазначається, що директор з футбольних питань клубу Марк Овермарс, як ніхто інший, знає його якості і потенціал. Саме він привіз нападника до амстердамського Аякса наприкінці 2018 року і побачив, як він швидко розквітнув.

Навіть після його переходу в Шахтар Овермарс продовжував стежити за Траоре, адже Антверпен не вперше робить спроби придбати цього нападника.

Раніше повідомлялося, що 20-річний легіонер донецького Шахтаря Егіналду потрапив до сфери інтересів низки клубів Серії А.