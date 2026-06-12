Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Екскапітан Мілана очолив клуб Серії А

Олександр Булава — 12 червня 2026, 18:55
Екскапітан Мілана очолив клуб Серії А
Іньяціо Абате
Торіно

Колишній капітан Мілана Іньяціо Абате став новим головним тренером Торіно.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

39-річний фахівець підписав дворічний контракт, який діятиме до 30 червня 2028 року. Угода набере чинності 1 липня. Фінансові умови контракту не розголошуються.

Абате з літа минулого року очолював Юве Стабію, яку залишив у п'ятницю, 12 червня. Під його керівництвом команда вийшла до плейоф за право підвищення до Серії А, де поступилася Монці.

Юве Стабія стала другим клубом у тренерській кар'єрі Абате. Раніше італійський фахівець працював із Тернаною.

З лютого 2026 року Торіно очолює Роберто д'Аверса, який залишить клуб після завершення контракту 30 червня 2026 року.

Напередодні Фіорентина оголосила про призначення Фабіо Гроссо на посаду нового головного тренера команди.

Чемпіонат Італії, Серія А Торіно Іньяціо Абате

Торіно

Екскапітан Мілана стане новим головним тренером Торіно
Рома націлилася на хавбека збірної Хорватії
Колишній капітан Мілана може очолити Торіно
Торіно – Ювентус. Де та коли дивитися матч 38 туру Серії А
Торіно – Ювентус: прогноз букмекерів на матч 38 туру Серії А

Останні новини