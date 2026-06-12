Екскапітан Мілана очолив клуб Серії А

Колишній капітан Мілана Іньяціо Абате став новим головним тренером Торіно.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

39-річний фахівець підписав дворічний контракт, який діятиме до 30 червня 2028 року. Угода набере чинності 1 липня. Фінансові умови контракту не розголошуються.

Абате з літа минулого року очолював Юве Стабію, яку залишив у п'ятницю, 12 червня. Під його керівництвом команда вийшла до плейоф за право підвищення до Серії А, де поступилася Монці.

Юве Стабія стала другим клубом у тренерській кар'єрі Абате. Раніше італійський фахівець працював із Тернаною.

З лютого 2026 року Торіно очолює Роберто д'Аверса, який залишить клуб після завершення контракту 30 червня 2026 року.

Напередодні Фіорентина оголосила про призначення Фабіо Гроссо на посаду нового головного тренера команди.