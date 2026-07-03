Торіно підписав внука скандального чемпіона світу-2026

Внук скандального італійського захисника Марко Матерацці, Джанфіліппо, перейшов у академію Торіно.

Про це повідомляє Il Messaggero.

Джанфіліппо Матерацці народився в 2009 році, він виступатиме за юніорську команду Торіно U-18. Наприкінці червня він покинув римський Лаціо на правах вільного агента. Саме у римському клубі він починав свій футбольний шлях.

Попри італійське коріння, Джанфіліппо Матерацці вже викликався до збірної Сербії U-18, за, яку, щоправда, ще не провів жодного матчу.

Дід Джанфіліппо, Марко Матерацці, став чемпіоном світу 2006 року в складі збірної Італії та виграв Лігу чемпіонів-2010 з Інтером. Зазначимо, що прадід Джанфіліппо, Маттео Матерацці, також був відомим футболістом, а згодом – тренером.

Наприкінці травня Марко Матерацці вибачився за свою поїздку в Росію.