Торіно підписав внука скандального чемпіона світу-2026
Внук скандального італійського захисника Марко Матерацці, Джанфіліппо, перейшов у академію Торіно.
Про це повідомляє Il Messaggero.
Джанфіліппо Матерацці народився в 2009 році, він виступатиме за юніорську команду Торіно U-18. Наприкінці червня він покинув римський Лаціо на правах вільного агента. Саме у римському клубі він починав свій футбольний шлях.
Попри італійське коріння, Джанфіліппо Матерацці вже викликався до збірної Сербії U-18, за, яку, щоправда, ще не провів жодного матчу.
Дід Джанфіліппо, Марко Матерацці, став чемпіоном світу 2006 року в складі збірної Італії та виграв Лігу чемпіонів-2010 з Інтером. Зазначимо, що прадід Джанфіліппо, Маттео Матерацці, також був відомим футболістом, а згодом – тренером.
Наприкінці травня Марко Матерацці вибачився за свою поїздку в Росію.