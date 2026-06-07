Рома націлилася на хавбека збірної Хорватії

Півзахисник Торіно та збірної Хорватії Нікола Влашич може продовжити кар'єру в Ромі.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

За їхньою інформацією, у послугах 28-річного хорвата зацікавлений особисто головний тренер Роми Джан П'єро Гасперіні. Він хотів бачити Влашича в своїй команді ще в часи роботи з Аталантою.

Наразі переговори між Ромою та Торіно щодо трансферу ще не стартували. Очікується, що вони розпочнуться після того, як Тоні Д'Аміко буде офіційно призначений на посаду спортивного директора Роми.

Контракт Влашича з Торіно діє до літа 2027 року з опцією продовження ще на один сезон. Трансферна варість хавбека оцінюється в 10 мільйонів євро. У поточному сезоні на його рахунку 9 голів і 5 асистів у 41 матчі в усіх турнірах.

Раніше Влашич увійшов у заявку збірної Хорватії на чемпіонат світу 2026 року.