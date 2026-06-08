Екскапітан Мілана стане новим головним тренером Торіно

Колишній капітан Мілана Іньяціо Абате стане новим головним тренером Торіно.

Про це повідомляє Sky Sport Italia.

У понеділок, 8 червня, відбулася тривала зустріч між сторонами, після якої президент клубу Урбано Кайро та спортивний директор Джанлука Петракі досягли домовленості з фахівцем, який найближчим часом підпише з клубом дворічний контракт.

Абате з літа минулого року очолює Юве Ставію, яку вивів у плейоф за вихід у Серію А. Там команда програла Монці.

Юве Стабія – другий клуб у тренерській кар'єрі Абате. Раніше 39-річний італійський фахівець працював із Тернаною.

З лютого поточного року Торіно очолює Роберто д'Аверса, проте очікується, що він залишить клуб після спливу контракту (30 червня 2026 року).

Напередодні Фіорентина оголосила про призначення Фабіо Гроссо на посаду нового головного тренера команди.