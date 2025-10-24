Дав шанс Інтеру: Мілан не зумів перемогти Пізу у 8-му турі Серії А

Сьогодні, 24 жовтня, відбувся стартовий матч 8-го туру чемпіонату Італії з футболу сезону-2025/26, в якому Мілан приймав Пізу.

Поєдинок сенсаційно завершився нічиєю з рахунком 2:2.

Саме теперішні лідери чемпіонату забили першими, зусиллями Леау. Але у другому таймі Піза здійснила неймовірне: спершу відновила паритет, реалізувавши пенальті на 60 хвилині, а потім у кінцівці гри взагалі вийшла вперед.

Все йшло до сенсаційної перемоги Пізи, але міланців врятував гол Атеками у компенсований час. Зазначимо, що результативну передачу віддав Лука Модрич.

Чемпіонат Італії – Серія А

8 тур, 24 жовтня

Мілан – Піза 2:2 (1:0)

Голи: 1:0 – 7 Леау, 1:1 – 60 Куадрадо (пен), 1:2 – 86 Нзола, 2:2 – 90+3 Атекаме

Завдяки цьому результату Піза тепер посідає 18 сходинку. Мілан і досі лишається першим, проте тепер в Інтера чудова можливість обігнати міланців. Завтра, 25 жовтня, Інтер зіграє з Наполі.

