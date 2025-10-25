Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Удінезе обіграв Лечче, нічия Парми та Комо у 8 турі Серії А

Олег Дідух — 25 жовтня 2025, 18:11
Удінезе обіграв Лечче, нічия Парми та Комо у 8 турі Серії А

У суботу, 25 жовтня, відбулися два матчі в рамках восьмого туру Серії А сезону-2025/26. Удінезе в результативному поєдинку вдома обіграв Лечче з рахунком 3:2. У матчі Парма – Комо глядачі забитих голів не побачили – нічия 0:0.

Чемпіонат Італії – Серія А
8 тур, 25 жовтня

Парма – Комо – 0:0

Удінезе – Лечче – 3:2 (2:0)

Голи: 1:0 – 16 Карлстрьом, 2:0 – 37 Девіс, 2:1 – 59 Беріша, 3:1 – 89 Букса, 3:2 – 90+6 Ндрі

Також сьогодні відбудуться ще два поєдинки в рамках 8 туру Серії А. О 19:00 за Києвом стартує центральний матч туру – Наполі прийме Інтер. Закриватиме програму ігрового дня поєдинок Кремонезе – Аталанта, старт якого запланований на 21:45.

Напередодні Мілан вдома не зумів обіграти Пізу – нічия 2:2.

Лечче Парма Чемпіонат Італії, Серія А Удінезе Комо

Чемпіонат Італії, Серія А

Дав шанс Інтеру: Мілан не зумів перемогти Пізу у 8-му турі Серії А
Австралія не переймається щодо матчу Мілан – Комо через скасування гри Вільярреал – Барселона у США
Кремонезе та Удінезе не виявили сильнішого в заключному матчі 7 туру Серії А
Дженоа з Малиновським зіграла внічию з Пармою, Ювентус сенсаційно програв Комо в серії А
Серед найкращих: визначилася оцінка Малиновського за матч Дженоа – Парма

Останні новини