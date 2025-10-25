Удінезе обіграв Лечче, нічия Парми та Комо у 8 турі Серії А

У суботу, 25 жовтня, відбулися два матчі в рамках восьмого туру Серії А сезону-2025/26. Удінезе в результативному поєдинку вдома обіграв Лечче з рахунком 3:2. У матчі Парма – Комо глядачі забитих голів не побачили – нічия 0:0.

Чемпіонат Італії – Серія А

8 тур, 25 жовтня

Парма – Комо – 0:0

Удінезе – Лечче – 3:2 (2:0)

Голи: 1:0 – 16 Карлстрьом, 2:0 – 37 Девіс, 2:1 – 59 Беріша, 3:1 – 89 Букса, 3:2 – 90+6 Ндрі

Також сьогодні відбудуться ще два поєдинки в рамках 8 туру Серії А. О 19:00 за Києвом стартує центральний матч туру – Наполі прийме Інтер. Закриватиме програму ігрового дня поєдинок Кремонезе – Аталанта, старт якого запланований на 21:45.

Напередодні Мілан вдома не зумів обіграти Пізу – нічия 2:2.