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Манчестер Юнайтед долучився до боротьби за зірку Баварії

Олег Дідух — 26 жовтня, 17:53
Манчестер Юнайтед долучився до боротьби за зірку Баварії
Альфонсо Девіс
Getty Images

Манчестер Юнайтед розпочав роботу над підписанням зіркового флангового захисника Баварії Альфонсо Девіса.

Про це повідомляє Флоріан Плеттенберг.

За його інформацією, інтерес англійського клубу досить конкретний. Протягом останніх кількох місяців представники Манчестер Юнайтед збирали інформацію про футболіста і мали неофіційні контакти з оточенням 23-річного канадця.

Контракт Девіса розрахований до літа 2025 року і, скоріше за все, не буде продовжений. У підписання захисника на правах вільного агента також зацікавлений Реал, який на даний момент вважається фаворитом у цій боротьбі.

У поточному сезоні на рахунку Девіса 1 асист у 10 матчах за Баварію в усіх турнірах, трансферна вартість оцінюється у 50 мільйонів євро.

Баварія Манчестер Юнайтед Альфонсо Девіс

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