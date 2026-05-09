Манчестер Юнайтед не зможе підписати захисника Баварії

Манчестер Юнайтед навряд чи зможе підписати захисника мюнхенської Баварії Альфонсо Девіса у літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє TEAMtalk.

Раніше з'являлися повідомлення, що представники Манчестер Юнайтед провели переговори щодо можливого трансферу 25-річного лівого захисника. Керівництво "червоних дияволів" шукає підсилення на цю позицію після виходу команди до Ліги чемпіонів під керівництвом Майкла Карріка.

Втім, за інформацією журналіста BILD Крістіана Фалька, Девіс не планує залишати Баварію найближчим часом. У лютому 2025 року канадець продовжив контракт із мюнхенським клубом до літа 2030 року, попри інтерес з боку мадридського Реала.

"Це неправда, що Альфонсо Девіс хоче перейти з Баварії цього літа. У клубі розуміють, що він мав проблеми з травмами, але останні матчі показали, наскільки команда потребує Девіса", – заявив Фальк.

Журналіст також наголосив, що головний тренер Баварії Венсан Компані вважає захисника важливою частиною команди та має намір зберегти його в клубі.

Альфонсо Девіс виступає за Баварію з 2019 року після переходу з Ванкувер Вайткепс. У складі мюнхенського клубу він виграв Лігу чемпіонів, п'ять чемпіонатів Німеччини та став одним із найкращих лівих захисників Європи.

У поточному сезоні Девіс зіграв 21 гру, в яких забив 1 гол та віддав 5 результативних передач. Transfermarkt оцінює його в 45 мільйонів євро.

У нинішньому сезоні Девіс знову зіткнувся із серйозними проблемами зі здоров'ям. Після відновлення від розриву хрестоподібних зв'язок, через який він пропустив вісім місяців, футболіст зазнав кількох м'язових травм, а нещодавно отримав пошкодження задньої поверхні стегна.