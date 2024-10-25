Лідер Баварії влітку імовірно покине клуб вільним агентом

Лівий захисник Баварії Альфонсо Девіс не планує продовжувати контракт з клубом.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

Німецький клуб зовсім не просувається щодо нової угоди з 23-річним канадцем. Імовірно Девіс влітку покине мюнхенців, як вільний агент.

"Ситуація між Баварією і Девісом на цей час дійсно напружена і складна. Джерела кажуть, що ймовірність того, що гравець залишиться, становить не більше 10%", – сказав Романо.

Наразі фаворитом у боротьбі за гравця є мадридський Реал, який хотів підписати оборонця влітку, але клуби не змогли узгодити ціну трансферу – Баварія просила 50 млн євро, а "галактікос" були готові заплатити лише 35 млн євро. Також нещодавно повідомлялось про інтерес до оборонця зі сторони Барселони.

Девіс у складі Баварії вигравав Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА, клубний чемпіонат світу, а також 5 разів чемпіонат Німеччини, два Кубки Німеччини та тричі Суперкубок.

У поточному сезоні на його рахунку 10 матчів, в яких він відзначився 1 асистом.