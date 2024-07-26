Реал узгодив перехід Девіса у 2025 році

Канадський захисник Баварії Альфонсо Девіс стане гравцем Реала Мадрид у 2025 році

Про це повідомляє AS.

"Вершкові" узгодили перехід з 23-річним гравцем. Його угода з німецьким клубом завершиться влітку наступного року, після цього він перейде до мадридського клубу на правах вільного агента.

Реал хотів підписати оборонця вже цього трансферного вікна, але клуби не змогли узгодити ціну трансферу — Баварія просила 50 млн євро, а "галактікос" були готові заплатити лише 35 млн євро.

Девіс у складі Баварії вигравав Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА, клубний чемпіонат світу, а також 5 разів чемпіонат Німеччини, два Кубки Німеччини та тричі Суперкубок. У минулому сезоні футболіст відіграв 44 матчів, забив 4 голи й віддав 6 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що голкіпер Реала Андрій Лунін може покинути клуб влітку. Наразі гравцем активно цікавиться лондонський Челсі.