Бенфіка сенсаційно втратила очки у матчі проти аутсайдера в 20 турі чемпіонату Португалії

Софія Кулай — 2 лютого 2026, 00:31
У неділю, 1 лютого, лісабонська Бенфіка гостювала на полі Тондели у рамках 20 туру португальської Прімейра-ліги сезону-2025/26.

Головний тренер "орлів" Жозе Моурінью традиційно зробив ставку на українців. Анатолій Трубін та Георгій Судаков отримали свої місця у старті.

На жаль, футболістам збірної України не вдалось привести команду до перемоги та скоротити відставання від Порту та Спортинга.

Чемпіонат Португалії – Прімейра-ліга
20 тур, 1 лютого

Тондела – Бенфіка 0:0

Підопічні "Особливого" після 20-ти турів продовжують замикати трійку лідерів турнірної таблиці португальської першості. "Орли" відстають від лідера сезону Порту на 9 очок.

Тондела продовжує пасти задніх – передостаннє 17-те місце (13 очок).

Нагадаємо, що 29 січня український голкіпер Трубін відзначився історичним голом у матчі проти Реала в Лізі чемпіонів. Результативний удар Анатолія викликав землетрус у Лісабоні.

