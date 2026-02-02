Бенфіка сенсаційно втратила очки у матчі проти аутсайдера в 20 турі чемпіонату Португалії

У неділю, 1 лютого, лісабонська Бенфіка гостювала на полі Тондели у рамках 20 туру португальської Прімейра-ліги сезону-2025/26.

Головний тренер "орлів" Жозе Моурінью традиційно зробив ставку на українців. Анатолій Трубін та Георгій Судаков отримали свої місця у старті.

На жаль, футболістам збірної України не вдалось привести команду до перемоги та скоротити відставання від Порту та Спортинга.

Чемпіонат Португалії – Прімейра-ліга

20 тур, 1 лютого

Тондела – Бенфіка 0:0

Підопічні "Особливого" після 20-ти турів продовжують замикати трійку лідерів турнірної таблиці португальської першості. "Орли" відстають від лідера сезону Порту на 9 очок.

Тондела продовжує пасти задніх – передостаннє 17-те місце (13 очок).

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що 29 січня український голкіпер Трубін відзначився історичним голом у матчі проти Реала в Лізі чемпіонів. Результативний удар Анатолія викликав землетрус у Лісабоні.