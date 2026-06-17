Партей пропустить перший матч збірної Гани на ЧС-2026

Півзахисник національної збірної Гани Томас Партей програв апеляцію після відмови у в'їзді до Канади для участі на чемпіонаті світу-2026 року.

Про це повідомляє talkSPORT.

Футболіст не зміг отримати дозвіл на в'їзд через судове слухання в Оттаві, оскільки канадський уряд залишив у силі рішення про відмову у візі через неправдиві дані про відсутність кримінальних звинувачень.

Гравець мав зіграти проти Панами в Торонто, проте наразі перебуває під слідством за звинуваченнями у зґвалтуваннях та сексуальному насильстві, які він повністю заперечує.

Також було подано оскарження до ФІФА, проте у федерації заявили, що не беруть участі в процесі оформлення документів.

"ФІФА не бере участі в імміграційних процесах приймаючих країн, включаючи розгляд віз. Як і під час попередніх подій ФІФА, уряд приймаючої країни остаточно визначає, хто отримає візу та буде допущений до країни".

Натомість Томас зможе взяти участь у поєдинках проти Англії та Хорватії, оскільки ці зустрічі відбудуться на території США, де ганський півзахисник уже отримав офіційний дозвіл на в'їзд.

Нагадаємо, що 5 липня 2025 року футболісту висунули звинувачення за п'ятьма епізодами зґвалтування та одним епізодом сексуального насильства.

У лютому цього року додалися ще два звинувачення. Свою провину за всіма пунктами гравець категорично заперечує. Його адвокатка підтвердила, що Партей продовжує співпрацювати з поліцією та відкидає всі звинувачення.

Відомо, що перші шість звинувачень стосуються трьох жінок, а ймовірні злочини сталися у 2021 та 2022 роках. Два нових – стосуються четвертої жінки та правопорушень 2020 року. Поліція Лондона розпочала розслідування у справі ще в лютому 2022 року.

Матч збірної проти Панами, у якому Гана розпочне свій шлях на цьогорічній світовій першості, запланований на 18 червня. Стартовий свисток пролунає о 02:00 (за київським часом). Далі на "чорних зірок" чекають ігри проти Англії (23 червня о 23:00) та Хорватії (28 червня о 00:00).