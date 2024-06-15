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Мюллер: Перемога над Шотландією — це лише перший крок

Олександр Булава — 15 червня, 12:38
Мюллер: Перемога над Шотландією — це лише перший крок

Напад збірної Німеччини Томас Мюллер виділив силу команди після перемоги над Шотландією на старті Євро-2024.

Цитує гравця УЄФА,

"Це був важливий крок із нашого боку, але це — лише перший крок. Утім, ми не робили його впродовж останніх кількох турнірів.

Нам удався чудовий старт. Проте зараз ми повинні триматись ногами на землі.

У Німеччині ми не віримо в суперзірок. Нас змалечку вчать грати в команді, а не виблискувати поодинці.

Ось чому ви не побачите багато німецьких гравців, які виграють Золотий м'яч, але саме тому ви можете побачити 4 зірки на футболці нашої національної збірної", — заявив Мюллер.

Нагадаємо, поєдинок завершився розгромною перемогою німців. Сам футболіст вийшов на заміну на 74 хвилині зустрічі.

Наступний матч Німеччина проведе проти Угорщини 19 червня.

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Томас Мюллер

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