Мюллер: Перемога над Шотландією — це лише перший крок

Напад збірної Німеччини Томас Мюллер виділив силу команди після перемоги над Шотландією на старті Євро-2024.

Цитує гравця УЄФА,

"Це був важливий крок із нашого боку, але це — лише перший крок. Утім, ми не робили його впродовж останніх кількох турнірів.

Нам удався чудовий старт. Проте зараз ми повинні триматись ногами на землі.

У Німеччині ми не віримо в суперзірок. Нас змалечку вчать грати в команді, а не виблискувати поодинці.

Ось чому ви не побачите багато німецьких гравців, які виграють Золотий м'яч, але саме тому ви можете побачити 4 зірки на футболці нашої національної збірної", — заявив Мюллер.