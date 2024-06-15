Мюллер: Перемога над Шотландією — це лише перший крок
Напад збірної Німеччини Томас Мюллер виділив силу команди після перемоги над Шотландією на старті Євро-2024.
Цитує гравця УЄФА,
"Це був важливий крок із нашого боку, але це — лише перший крок. Утім, ми не робили його впродовж останніх кількох турнірів.
Нам удався чудовий старт. Проте зараз ми повинні триматись ногами на землі.
У Німеччині ми не віримо в суперзірок. Нас змалечку вчать грати в команді, а не виблискувати поодинці.
Ось чому ви не побачите багато німецьких гравців, які виграють Золотий м'яч, але саме тому ви можете побачити 4 зірки на футболці нашої національної збірної", — заявив Мюллер.
Нагадаємо, поєдинок завершився розгромною перемогою німців. Сам футболіст вийшов на заміну на 74 хвилині зустрічі.
Наступний матч Німеччина проведе проти Угорщини 19 червня.