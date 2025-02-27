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Легенда Баварії готовий піти на зменшення зарплати, щоб залишитися в клубі

Руслан Травкін — 27 лютого 2025, 14:21
Легенда Баварії готовий піти на зменшення зарплати, щоб залишитися в клубі
Томас Мюллер
Getty images

Хавбек Баварії Томас Мюллер готовий піти на зменшення зарплати, щоб залишитися в клубі.

Про це пише Getfootballnewsgermany.

35-річний Мюллер має контракт до кінця цього сезону, але не проти продовжити співпрацю з мюнхенцями.

Якщо сторони не домовляться, то Томас планує перейти до клубу МЛС. Гравець не розглядатиме варіантів із Саудівської Аравії.

Мюллер є вихованцем Баварії. За цей час він провів 493 матчі в Бундеслізі і забив 150 голів. За збірну Німеччини Томас забив 45 голів у 131 зустрічі.

Нагадаємо, відомий нідерландський фахівець Дік Адвокат продовжив контракт зі збірною Кюрасао.

Баварія Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1 Томас Мюллер

Томас Мюллер

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