Хавбек Баварії Томас Мюллер готовий піти на зменшення зарплати, щоб залишитися в клубі.

Про це пише Getfootballnewsgermany.

35-річний Мюллер має контракт до кінця цього сезону, але не проти продовжити співпрацю з мюнхенцями.

Якщо сторони не домовляться, то Томас планує перейти до клубу МЛС. Гравець не розглядатиме варіантів із Саудівської Аравії.

Мюллер є вихованцем Баварії. За цей час він провів 493 матчі в Бундеслізі і забив 150 голів. За збірну Німеччини Томас забив 45 голів у 131 зустрічі.

Нагадаємо, відомий нідерландський фахівець Дік Адвокат продовжив контракт зі збірною Кюрасао.