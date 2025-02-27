Відомий нідерландський фахівець продовжив контракт зі збірною Кюрасао

Нідерландський фахівець Дік Адвокат залишиться тренером збірної Кюрасао. 77-річний тренер продовжив контракт до липня 2025 року з можливістю пролонгації до кінця року.

Про це повідомила Федерація футболу Кюрасао.

Адвокат очолив збірну цієї країни минулого року. Команда під його керівництвом здобула 6 перемог при 1 нічиї та 1 поразці.

Протягом кар'єри він тричі (1992-1994, 2002-2004 та 2017) очолював збірну Нідерландів. Також працював тренером національних команд Південної Кореї, РФ та Іраку.

На клубному рівні тренував ПСВ, Рейнджерс, Зєніт, Фенербахче та інших команд.

Нагадаємо, наставник збірної Канади Джессі Марш розкритикував Дональда Трампа за слова в бік цієї країни.