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Рух оголосив про відхід головного тренера

Володимир Слюсарь — 12 червня 2026, 16:02
Рух оголосив про відхід головного тренера
Іван Федик
Рух

Головний тренер львівського Руху Іван Федик покинув команду.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Разом із наставником команду залишили ще три представники тренерського штабу: Валентин Слюсар, Ярослав Мартинюк та Андрій Ковтун.

Іван Федик приєднався до структури Руху в 2019 році. За підсумками того сезону команда перейшла з Першої ліги в Українську Прем'єр-лігу, в якій провела шість сезонів.

У сезоні-2022/2023 Федик перейшов на посаду спортивного директора, а наступного року тренував другу команду львівського Руху. Наприкінці сезону-2024/25 він повернувся на посаду головного тренера основної команди.

Найкращим результатом для Руху, за його наставництва, стало 10 місце в сезоні-2020/21 УПЛ та три вихода в 1/8 фіналу Кубка України.

У попередньому сезоні команда посіла 14-те місце, набравши 21 очко.

Нагадаємо, що цього року Рух мав грати плейоф за право грати в УПЛ, проте клуб вийшов з чемпіонату й наступний сезон гратиме у Другій лізі. У плейоф замість них грала Олександрія, яка поступилася Лівому Берегу й перейшла до Першої ліги.

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