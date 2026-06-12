Рух оголосив про відхід головного тренера

Головний тренер львівського Руху Іван Федик покинув команду.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Разом із наставником команду залишили ще три представники тренерського штабу: Валентин Слюсар, Ярослав Мартинюк та Андрій Ковтун.

Іван Федик приєднався до структури Руху в 2019 році. За підсумками того сезону команда перейшла з Першої ліги в Українську Прем'єр-лігу, в якій провела шість сезонів.

У сезоні-2022/2023 Федик перейшов на посаду спортивного директора, а наступного року тренував другу команду львівського Руху. Наприкінці сезону-2024/25 він повернувся на посаду головного тренера основної команди.

Найкращим результатом для Руху, за його наставництва, стало 10 місце в сезоні-2020/21 УПЛ та три вихода в 1/8 фіналу Кубка України.

У попередньому сезоні команда посіла 14-те місце, набравши 21 очко.

Нагадаємо, що цього року Рух мав грати плейоф за право грати в УПЛ, проте клуб вийшов з чемпіонату й наступний сезон гратиме у Другій лізі. У плейоф замість них грала Олександрія, яка поступилася Лівому Берегу й перейшла до Першої ліги.