Повинен піти: легенда Карпат – про майбутнє Реброва у збірній України

Ексгравець Карпат Андрій Тлумак оцінив майбутнє Сергія Реброва на посаді наставника збірної України з футболу.

Його слова передає Sport.ua.

Фахівець вважає, що Ребров повинен піти з національної команди.

"Чи буде матч з Албанією останнім поєдинком біля керма Сергія Реброва? Він себе показав з найкращого боку, як клубний тренер, але, на жаль, наша збірна під його орудою вже не вперше не зуміла себе проявити. Таке в футболі буває. Я підтримую той великий загін вболівальників, експертів, які вважають, що тренер, який не впорався з поставленим завданням, повинен піти", – розповів Тлумак.

Нагадаємо, що Ребров очолює українську збірну з літа 2023-го. Відтоді команда провела під його керівництвом 33 матчі: 15 перемог, 8 мирових та 10 поразок.

51-річний коуч не виконав жодного поставленого завдання перед Україною, а його чинний контракт розрахований до кінця липня 2026-го.

Нещодавно "синьо-жовті" провалилися у півфіналі плейоф відбору на ЧС-2026, програвши 1:3 Швеції. Підопічні Реброва втратили чергові шанси, аби вийти на Мундіаль.

31 березня збірна України зіграє товариську гру проти Албанії, яка у своєму півфіналі програла Польщі 1:2. Початок – о 21:45 (за київським часом).

