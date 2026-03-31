Повинен піти: легенда Карпат – про майбутнє Реброва у збірній України

Олександр Булава — 31 березня 2026, 20:17
Сергій Ребров
Фото: Дан Балашов (УАФ)

Ексгравець Карпат Андрій Тлумак оцінив майбутнє Сергія Реброва на посаді наставника збірної України з футболу.

Його слова передає Sport.ua.

Фахівець вважає, що Ребров повинен піти з національної команди.

"Чи буде матч з Албанією останнім поєдинком біля керма Сергія Реброва? Він себе показав з найкращого боку, як клубний тренер, але, на жаль, наша збірна під його орудою вже не вперше не зуміла себе проявити. Таке в футболі буває. Я підтримую той великий загін вболівальників, експертів, які вважають, що тренер, який не впорався з поставленим завданням, повинен піти", – розповів Тлумак.

Нагадаємо, що Ребров очолює українську збірну з літа 2023-го. Відтоді команда провела під його керівництвом 33 матчі: 15 перемог, 8 мирових та 10 поразок.

51-річний коуч не виконав жодного поставленого завдання перед Україною, а його чинний контракт розрахований до кінця липня 2026-го.

Нещодавно "синьо-жовті" провалилися у півфіналі плейоф відбору на ЧС-2026, програвши 1:3 Швеції. Підопічні Реброва втратили чергові шанси, аби вийти на Мундіаль.

31 березня збірна України зіграє товариську гру проти Албанії, яка у своєму півфіналі програла Польщі 1:2. Початок – о 21:45 (за київським часом).

Раніше повідомлялось, що легенда Динамо Київ Максим Шацьких заступився за Реброва.

