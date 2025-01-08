Карпати припинили співпрацю із захисником

Український захисник Тимофій Сухар покинув Карпати.

Як повідомила пресслужба львівського клубу, сторони розірвали контракт за обопільною згодою.

25-річний гравець, який може зіграти на обох флангах оборони, виступав за Карпати з літа 2023 року та провів 17 матчів, забивши один гол і зробивши одну результативну передачу.

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Раніше стало відомо, що Рух та Карпати об'єднаються в одну команду. Наразі відомо, що Рух дограє сезон в УПЛ-2024/25 без особливих завдань. Також дехто з лідерів команди може підсилити Карпати вже у другій частині першості. Водночас Рух повністю зосередиться на підготовці молодих талантів своєї академії.