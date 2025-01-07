Карпати загрожують домінуванню Динамо й Шахтаря? Головні інтриги українського міжсезоння

Клуби УПЛ потроху виходять із відпусток, і на горизонті маячать завдання підготовки вже до другої частини сезону-2024/25. Та поки команди готуються до практичної частини на тренувальних зборах, саме час поговорити про найнагальніші питання, які роблять Українську Прем'єр-лігу іще цікавішою.

Чемпіон пропонує свій погляд на те, що варте уваги в період зимової перерви. І ділиться думками зі своїми читачами.

Чи втримає Олександрія лідерів?

Мігель Кампос, Олександр Мартинюк, Микита Кравченко, Іван Калюжний, Безерра. Щонайменше ці футболісти команди Руслана Ротаня своєю грою в першому колі Прем'єр-ліги привернули увагу не одного потенційного роботодавця, який може дозволити собі більш приємні для гравців умови, ніж ті мають в нинішній команді. Однак далеко не кожен такий клуб здатен задовольнити спортивні амбіції у короткостроковій перспективі.

ФК Олександрія

Саме можливість виграти титул чемпіона України може бути тим вирішальним фактором, який стримує завжди наявні чи не в кожного професійного футболіста фінансові амбіції. Власне, про можливість розвитку ситуації в будь-який бік невипадково заявив один з об'єктів потенційно бурхливих олександрійських зимових канікул Хуан Альвіна. Бразилець публічно попросив одноклубника Калюжного не йти з команди зараз, а допомогти виграти золоті медалі. Насправді від продуктивної роботи босів Олександрії зі своїми футболістами залежить доля не тільки "агрономів", а й інтриги нагорі таблиці у другій частині сезону.

Наскільки серйозними є наміри Карпат вже цієї зими?

Що б там хто не казав, злиття (поглинання?..) Карпат з Рухом – гра вдовгу. Отримання цілого ряду перспективних і водночас майстерних вже зараз футболістів поки живого "чорно-жовтого" опонента по першості в місті Лева відкриває перед старішим клубом ряд можливостей. А от якими будуть підходи керівництва "зелено-білих" до формування цілей на другу частину сезону у найближчі 1,5 місяці – наразі загадка.

ФК Карпати

Очевидно, що "рухівський" зимовий десант потенціал Карпат як команди може суттєво посилити, однак говорити про комплектацію згідно побажань тренерського штабу все ж не доводиться – навряд чи саме ці гравці Руха мають саме ті скіли, навички та вміння, які Владислав Лупашко вбачав у потенційних новобранцях за підсумками його аналізу першої частини сезону. Оголошене заздалегідь майбутнє зникнення "чорно-жовтих" з мапи УПЛ – це ще й фактичне звільнення "вакансії" у сенсі команд-претендентів на потрапляння у єврокубки. Крім того, настільки вагомі кадрові зміни можуть дозволити львів'янам навіть замахнутися на статус тієї самої "третьої сили". Та чи поставлять собі за мету Карпати хоча б форсувати бажання представляти країну на міжнародній арені у нинішніх обставинах – питання з зірочкою.

Наскільки потужним буде новий наступ на ринку у виконанні Полісся?

Житомирський клуб у цілому, й тренер колективу – зокрема, у першій частині сезону відверто розчарували. Враховуючи більш ніж солідну роботу на ринку щонайменше за іменами підписаних виконавців, посідати щонайменше 3 сходинку Полісся було якщо не зобов'язане, то точно – мусило всерйоз претендувати. На виході ж "вовки" провалилися у кілька невдалих серій, а ігровий стиль (точніше – його відсутність) команди продовжує викликати запитання. Однак дуже схоже, що Імад Ашур не тільки залишається, а й отримує нову порцію довіри у вимірі підписання тих футболістів, у яких він вбачає необхідність для підсилення команди.

ФК Полісся

Житомирці уже придбали легіонерів на позиції правого бека та центрального півзахисника, однак для Полісся витрачені (за неофіційними даними) 400 тисяч євро – лише розминка. У випадку з "вовками" високою є вірогідність ще й відходу не одного гучного імені. Такі гравці, як Бені Макуана, Луіфер Ернандес, Гіоргі Майсурадзе чи Лукас Тейлор не сьогодні-завтра можуть клуб змінити. І тоді клуб, який і без того має на контракті найбільшу кількість легіонерів серед команд УПЛ, роботу з пошуку нових Гуцуляків та Назаренків точно активує.

Чи ризикне знову витрачатися Шахтар?

Попередньої зими "помаранчево-чорні" зуміли здивувати на ринку. Навіть в умовах тяжкої ситуації всередині країни клуб не поскупився витратити на ринку майже 25 мільйонів євро – космічні кошти для УПЛ і в часи умовної "нормальності". Втім, і Кевін, і, тим паче, Марлон, своїми в команді не стали на умовні навіть 50%. Разом з тим, несподіванки може подарувати й нинішня зимова пауза. Для того є всі передумови.

ФК Шахтар

Фокус у тому, що цей Шахтар потребує підсилення не тільки на позиції опорного півзахисника, де після фактичного відходу на другий план Тараса Степаненка зона явно провисає, а й кількох інших позицій. І якщо питання правого захисника може бути вирішене за рахунок придбання у Ворскли того ж Іллі Крупського, то про футболістів на фланги та в центр атаки поки більш конкретної інформації немає. Пам'ятаючи ж про уміння Шахтаря гучно заходити на бразильський ринок, варто чекати потенційних несподіванок саме з цього напрямку.

Що зміниться у підходах Динамо?

Після активної роботи на ринку влітку чекати від Динамо бажання витрачатися і в зимову паузу радше не варто. Тож навіть імовірне запрошення двох захисників варто вважати вагомою спробою закрити кадрові прогалини в команді. Однак у випадку "біло-синіх" нагальна тема з приводу людського "матеріалу" однаково є.

ФК Динамо

Не один рік поспіль актуальним є питання так званого "баласту". Кияни вже попрощалися з Олександром Андрієвським, однак наявність "зайвих" футболістів, більш не здатних ні прогресувати, ні відповідати потребам навіть нинішніх доволі скромних завдань клубу, очі все ще муляє. Той же Володимир Шепелєв з початку сезону зіграв аж 1 хвилину, й причиною тому – не травми чи дискваліфікації. Викликає сумніви кваліфікація одразу кількох центральних захисників команди. Нарешті, за нинішніх обставин потребує ігрової практики 18-річний Матвій Пономаренко, для якого варіант з орендою перезрів ще учора. Від вирішення щонайменше перелічених питань залежатиме ефективність команди не тільки в другій частині сезону, а й навіть у літній період підготовки до наступного розіграшу.