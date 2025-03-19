Куртуа: Тедеско перестав мене поважати

Голкіпер збірної Бельгії та мадридського Реала Тібо Куртуа висловився про свій конфлікт з попереднім наставником "дияволів" Доменіко Тедеско, через який він тимчасово залишав команду.

Слова футболіста наводить AS.

"У мене була можливість прояснити всю цю дезінформацію та напівправду. Приклад? Питання капітанської пов'язки. Це не було великою проблемою, а скоріше тією краплею, яка переповнила чашу терпіння. Я вибухнув, бо він перестав мене поважати.



Я пояснив це своїм товаришам по команді. Я завжди був лідером на полі, навіть без пов'язки. Але те, що сталося з цією людиною, тренером Доменіко Тедеско, підірвало довіру. Тепер усі змогли зрозуміти, що я мав на увазі.



Питання капітанської пов'язки не було центральною проблемою, і зводити усе до цього було помилкою. Я радий, що ми змогли поговорити віч-на-віч із колективом і все прояснити. Тепер ми можемо рухатись далі", – розповів Куртуа.