Куртуа – про матч з Арсеналом: Головне не допускати великої кількості кутових

Воротар мадридського Реала Тібо Куртуа висловився про майбутній матч з лондонським Арсеналом та відзначив сильнішу сторону гри "канонірів".

Слова футболіста наводить ESPN.

"Ми пропрацювали поразку над Валенсією. Арсенал? Знаємо, як проти них захищатись. Головне – не допускати великої кількості кутових біля наших воріт. Дуже важливо зберігати концентрацію.

Ми поважаємо Арсенал. У них дуже молода команда, де я маю багато друзів. Трофеї для них – справа часу", – розповів Куртуа.

Нагадаємо, що матч між Арсеналом та Реалом в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів відбудеться у вівторок, 8 квітня. Старт гри запланований на 22:00 за київським часом.

Раніше Куртуа розповів про своє самопочуття напередодні зустрічі з англійським колективом.