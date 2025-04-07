Куртуа оцінив свій стан перед матчем із Арсеналом
Тібо Куртуа
ФК Реал
Основний голкіпер Реала Тібо Куртуа заявив, що повністю відновився після травми та готовий взяти участь у матчі Ліги чемпіонів проти Арсенала.
Воротаря збірної Бельгії цитує Фабріціо Романо.
"Я почуваюся добре, на 100%. У мене двічі були м’язові проблеми на початку сезону. Це не було щось серйозне, просто ми не хотіли ризикувати", – заявив 32-річний бельгієць.
Нагадаємо, Куртуа не грав за Реал після березневої паузи на матчі національних збірних через перевантаження м’язів. Бельгієць увійшов до заявки Реала на матч проти Арсенала, на відміну від українця Андрія Луніна.
Нагадаємо, що матч між Арсеналом та Реалом в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів відбудеться у вівторок, 8 квітня. Старт гри запланований на 22:00 за київським часом.