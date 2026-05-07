Зірку Арсенала визнали гравцем тижня в Лізі чемпіонів

Англійського півзахисника лондонського Арсенала Деклана Райса визнано найкращим гравцем тижня у Лізі чемпіонів.

У вівторок, 5 травня, Арсенал у матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів обіграв Атлетико Мадрид 1:0 і вийшов у фінал. Райс у тому матчі вийшов у основі та провів на полі всі 90 хвилин. У боротьбі за нагороду англієць випередив Вільяна Пачо із ПСЖ.

Також була оприлюднена символічна збірна тижня в Лізі чемпіонів: Райя (Арсенал), Пачо (ПСЖ), Саліба (Арсенал), Пубіль (Атлетико), Кварацхелія (ПСЖ), Кімміх (Баварія), Райс (Арсенал), Дуе (ПСЖ), Діас (Баварія), Сака (Арсенал), Дембеле (ПСЖ)

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів між Арсеналом і ПСЖ відбудеться 30 травня у Будапешті, початок поєдинку – о 19:00 за київським часом.