Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол Ліга чемпіонів

Зірку Арсенала визнали гравцем тижня в Лізі чемпіонів

Олег Дідух — 7 травня 2026, 19:17
Зірку Арсенала визнали гравцем тижня в Лізі чемпіонів
Деклан Райс
Getty Images

Англійського півзахисника лондонського Арсенала Деклана Райса визнано найкращим гравцем тижня у Лізі чемпіонів.

Про це повідомляє пресслужба турніру.

У вівторок, 5 травня, Арсенал у матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів обіграв Атлетико Мадрид 1:0 і вийшов у фінал. Райс у тому матчі вийшов у основі та провів на полі всі 90 хвилин. У боротьбі за нагороду англієць випередив Вільяна Пачо із ПСЖ.

Також була оприлюднена символічна збірна тижня в Лізі чемпіонів: Райя (Арсенал), Пачо (ПСЖ), Саліба (Арсенал), Пубіль (Атлетико), Кварацхелія (ПСЖ), Кімміх (Баварія), Райс (Арсенал), Дуе (ПСЖ), Діас (Баварія), Сака (Арсенал), Дембеле (ПСЖ)

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів між Арсеналом і ПСЖ відбудеться 30 травня у Будапешті, початок поєдинку – о 19:00 за київським часом.

Ліга чемпіонів Арсенал Лондон Деклан Райс

Деклан Райс

Райс: Арсенал знову знайшов свій ігровий ритм
Токсичний бодішеймінг не розбив пару: особлива історія кохання лідера Арсенала Райса та його обраниці
Лідер Арсенала пропустив тренування команди перед вирішальним матчем у Лізі чемпіонів
Арсенал підготував довгостроковий контракт для Райса
Кутові Арсенала – елітна футбольна зброя. Їх вигадав француз із Квебека, а солює найрезультативніший захисник АПЛ

Останні новини