Куртуа натякнув на повернення до збірної Бельгії перед матчами проти України

Воротар мадридського Реала Тібо Куртуа зробив заяву, в якій, ймовірно, натякнув на своє повернення до лав збірної Бельгії.

Його слова цитує портал Hln.be.

"Поки що я не можу говорити багато, але я вже мав розмову з Гарсією. Незабаром він приїде до Мадрида.

У команді ніколи не було проблем. Це був виключно конфлікт із попереднім тренером, але, ймовірно, я ще повернуся до цієї теми на прес-конференції. Виглядає так, що повернення йде за планом.

Чи буду я в складі на матч проти України у березні? Подивимося, чи викличе мене тренер (сміється). Я завжди це планував, але з попереднім тренером у мене виникли розбіжності. І, як показав час, я мав рацію", – заявив він.