Куртуа натякнув на повернення до збірної Бельгії перед матчами проти України
Воротар мадридського Реала Тібо Куртуа зробив заяву, в якій, ймовірно, натякнув на своє повернення до лав збірної Бельгії.
Його слова цитує портал Hln.be.
"Поки що я не можу говорити багато, але я вже мав розмову з Гарсією. Незабаром він приїде до Мадрида.
У команді ніколи не було проблем. Це був виключно конфлікт із попереднім тренером, але, ймовірно, я ще повернуся до цієї теми на прес-конференції. Виглядає так, що повернення йде за планом.
Чи буду я в складі на матч проти України у березні? Подивимося, чи викличе мене тренер (сміється). Я завжди це планував, але з попереднім тренером у мене виникли розбіжності. І, як показав час, я мав рацію", – заявив він.
Зазначимо, Тібо ще в серпні минулого року повідомив, що припиняє виступи за збірну. Згодом стало відомо, що таке рішення гравець Реала зробив через розбіжності з Доменіко Тедеско. Фахівець був звільнений з посади кілька днів тому.
Нагадаємо, збірна України зустрінеться із Бельгією в матчах плейоф за вихід до дивізіону А. Поєдинки відбудуться 20 та 23 березня.
Раніше стало відомо місце проведення номінально домашнього поєдинку підопічних Реброва проти "дияволів".