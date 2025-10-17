Тер Штеген не виключає можливий трансфер з Барселони взимку

Голкіпер Барселони Марк-Андре тер Штеген більше не виключає можливий трансфер вже під час зимового трансферного вікна.

Про це повідомляє журналіст SkySport Флоріан Платтенбург.

Зазначається, що німецький воротар ще не ухвалив остаточне рішення щодо свого майбутнього, однак зараз перехід не виглядає неможливим.

Однією з причин є бажання гравця поїхати на чемпіонат світу 2026 року, який прийматиме США, Канада та Мексика з 11 червня по 19 липня.

Гравець ризикує опинитися на лаві для запасних "блаугранас" через позицію тренера та керівництва клубу.

🚨🆕 Marc-André ter Stegen has not yet made a decision on whether he will stay at FC Barcelona over the winter or move elsewhere. A transfer is no longer ruled out, despite other reports.



A final decision is still pending. If he stays, he risks ending up on the bench under… pic.twitter.com/vaRf9gxB32 — Florian Plettenberg (@Plettigoal) October 17, 2025

Раніше з'явилася інформація, що головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн може не викликати гравця на мундіаль через його травми та втрату місця в основі. Улітку німець зазнав чергової травми, через яку пропустив старт сезону.

Нещодавно стало відомо, що англійські клуби, а саме Ньюкасл, Тоттенгем та Манчестер Юнайтед зацікавилися можливістю підписання воротаря узимку..

У нинішньому сезоні тер Штеген ще не провів жодного матчу, а його повернення очікується на початку грудня цього року.