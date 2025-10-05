Українська правда
Олександр Булава — 5 жовтня 2025, 12:54
Капітан Барселони зацікавив клуби АПЛ
Голкіпер та капітан Барселони Марк-Андре тер Штеген зацікавив декілька команд Англійської Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє Barça Universal.

Наразі воротар не може грати за клуб, оскільки відновлюється від травми, яку зазнав влітку. Зазначається, що англійські клуби, а саме Ньюкасл, Тоттенгем та Манчестер Юнайтед зацікавилися можливістю підписання воротаря узимку.

При цьому сам гравець не хоче покидати Барселону.

Раніше з'явилася інформація, що тер Штеген ризикує пропустити майбутній чемпіонат світу 2026 через рішення головного тренера збірної Німеччини Юліана Нагельсманна.

Напередодні повідомлялося, що Барселона змінила позицію щодо Суперліги після реформи Ліги чемпіонів.

