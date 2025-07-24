Знову травма: голкіпер Барселони пропустить три місяці

Воротар Барселони Марк-Андре тер Штеґен повідомив про чергову травму.

Відповідний пост німецький футболіст опублікував в своєму Instagram-акаунті.

"Сьогодні для мене особисто важкий день. У фізичному та спортивному плані я почуваюся чудово, хоча, на жаль, біль все ще не минув. Після активних обговорень з медичним штабом стало зрозуміло, що найшвидший і найбезпечніший спосіб повного відновлення для мене – операція на спині. Не мати можливості підтримати команду в цей період – це дуже важко в емоційному плані. На щастя, процес реабілітації цілком терпимий, і шлях до повернення відкритий", – заявив тер Штеген.

Він додав, що відновлення після травми займе приблизно три місяці.

В минулому сезоні тер Штеген провів всього 9 матчів за Барселону. Більшість сезону воротар пропустив через розрив хрестоподібної зв’язки коліна.

Раніше Барселона оголосила про трансфер Рашфорда.