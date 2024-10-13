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Тен Гаг вирішив позбутися екскапітана Манчестер Юнайтед

Олександр Булава — 13 жовтня, 12:38
Тен Гаг вирішив позбутися екскапітана Манчестер Юнайтед

Колишній капітан Манчестер Юнайтед Гаррі Магвайр не входить у плани головного тренера Еріка тен Гага.

Про це повідомляє Daily Star.

31-річний оборонець вже взимку може покинути "Олд Траффорд". Причиною такого рішення називають невідповідність Магвайра вимогам тен Гага.

У поточному сезоні оборонець відіграв у 8 матчах (5 в АПЛ, 1 у Кубку Ліги та 2 у Лізі Європи). Наразі захисник відновлюється від пошкодження отриманого у матчі з Астон Віллою (0:0).

Нагадаємо, що після семи турів МЮ посідає 14-ту сходинку турнірної таблиці АПЛ з 8 очками в активі. Також "червоні дияволи" завершили внічию два матчі у Лізі Європи.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед може замінити головного тренера Еріка тен Гага наставником Фулгема Марко Сілвою.

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