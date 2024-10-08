Манчестер Юнайтед втратив основного центрального захисника
Захисник Манчестер Юнайтед Гаррі Магвайр травмувався у матчі з Астон Віллою (0:0) у 7 турі чемпіонату Англії.
Цитує гравця Фабріціо Романо.
"Я розчарований, що отримав травму на цих вихідних. Мені потрібно буде провести кілька тижнів на лавці запасних, але я повернуся ще сильнішим", – сказав Магвайр.
У поточному сезоні оборонець відіграв у 8 матчах (5 в АПЛ, 1 у Кубку Ліги та 2 у Лізі Європи).
Нагадаємо, що після семи турів МЮ посідає 14-ту сходинку турнірної таблиці АПЛ з 8 очками в активі. Також "червоні дияволи" завершили внічию два матчі у Лізі Європи.
Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед може замінити головного тренера Еріка тен Гага наставником Фулгема Марко Сілвою.