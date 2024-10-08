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Манчестер Юнайтед втратив основного центрального захисника

Олександр Булава — 8 жовтня, 16:58
Манчестер Юнайтед втратив основного центрального захисника

Захисник Манчестер Юнайтед Гаррі Магвайр травмувався у матчі з Астон Віллою (0:0) у 7 турі чемпіонату Англії.

Цитує гравця Фабріціо Романо.

"Я розчарований, що отримав травму на цих вихідних. Мені потрібно буде провести кілька тижнів на лавці запасних, але я повернуся ще сильнішим", – сказав Магвайр.

У поточному сезоні оборонець відіграв у 8 матчах (5 в АПЛ, 1 у Кубку Ліги та 2 у Лізі Європи).

Нагадаємо, що після семи турів МЮ посідає 14-ту сходинку турнірної таблиці АПЛ з 8 очками в активі. Також "червоні дияволи" завершили внічию два матчі у Лізі Європи.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед може замінити головного тренера Еріка тен Гага наставником Фулгема Марко Сілвою.

Чемпіонат Англії, АПЛ Гаррі Магвайр Манчестер Юнайтед

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