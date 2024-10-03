Манчестер Юнайтед обрав кандидата на заміну тен Гагу

Манчестер Юнайтед може призначити наставника Фулгема Марку Сілву на посаду головного тренера.

Про це повідомляє Football Transfers.

Керівництво МЮ є шанувальниками Сілви. 47-річний португальський очолює "дачників" з літа 2021 року та демонструє прогрес у грі. Зокрема минулого сезону Фулгем фінішував на 13 місці в АПЛ.

Також серед кандидатів на посаду головного тренера розглядається асистент тен Гага – Руда ван Ністелрой та колишній тренер збірної Англії Гарет Саутгейт.

У попередньому матчі Манчестер Юнайтед вдома розгромно поступився Тоттенгему. За інформацією інсайдерів, керівництво "червоних дияволів" дало нідерландському фахівцю два матчі на виправлення ситуації.

Наразі МЮ набрав 7 з 18 можливих очок у чемпіонаті Англії та посідає 12 місце у турнірній таблиці.