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Манчестер Юнайтед обрав кандидата на заміну тен Гагу

Олександр Булава — 3 жовтня, 20:45
Манчестер Юнайтед обрав кандидата на заміну тен Гагу
Марко Сілва
Getty Images

Манчестер Юнайтед може призначити наставника Фулгема Марку Сілву на посаду головного тренера.

Про це повідомляє Football Transfers.

Керівництво МЮ є шанувальниками Сілви. 47-річний португальський очолює "дачників" з літа 2021 року та демонструє прогрес у грі. Зокрема минулого сезону Фулгем фінішував на 13 місці в АПЛ.

Також серед кандидатів на посаду головного тренера розглядається асистент тен Гага – Руда ван Ністелрой та колишній тренер збірної Англії Гарет Саутгейт.

У попередньому матчі Манчестер Юнайтед вдома розгромно поступився Тоттенгему. За інформацією інсайдерів, керівництво "червоних дияволів" дало нідерландському фахівцю два матчі на виправлення ситуації.

Наразі МЮ набрав 7 з 18 можливих очок у чемпіонаті Англії та посідає 12 місце у турнірній таблиці.

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