Вулвергемптон може повернути в АПЛ екстренера Манчестер Юнайтед

Екснаставник Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг потрапив у шортлист претендентів на посаду головного тренера Вулвергемптона.

Про це повідомляє The Athletic.

Попри те, що "вовки" ведуть активні переговори з Гарі О’Нілом, який вже очолював Вулвергемптон у 2023 – 2024 роках, нідерландський фахівець залишається серйозним варіантом. Рішення про нового тренера очікується не раніше наступного тижня.

Нагадаємо, напередодні Вітор Перейра був звільнений з посади головного тренера Вулвергемптона.

Місце Перейри на тимчасовій основі посяде головний тренер команди U-21 Джеймс Коллінз, йому допомагатиме тренер команди U-18 Річард Вокер. Вони керуватимуть "вовками", поки клуб не знайде постійного наступника Перейри.

Вітор Перейра очолив Вулвергемптон 19 грудня 2024 року. За цей час команда виграла 14 матчів, 9 разів зіграла внічию та зазнала 19 поразок (баланс голів 54:64).

Останньою краплею стала розгромна поразка від Фулгема (0:3) в АПЛ. Після 11 зіграних турів Вулвергемптон посідає останнє місце турнірної таблиці чемпіонату Англії, заробивши тільки два очки.