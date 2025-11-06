Аякс розпочав переговори з екснаставником Манчестер Юнайтед

Керівництво Аякса розпочало пошуки нового головного тренера.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Клуб провів попередні перемовини зі своїм колишнім головним тренером Еріком тен Гагом. Нідерландський фахівець наразі не прийняв ще остаточного рішення щодо розвитку своєї кар'єри. Фахівцем цікавився Вулвергемптон, але він не просунувся в переговорах з тренером.

Нагадаємо, Тен Гаг уже має успішний досвід роботи в Аяксі. З грудня 2017 по червень 2022 року він провів із клубом 215 матчів, тричі виграв чемпіонат Ередивізі, двічі – Кубок Нідерландів і одного разу – Суперкубок країни.

Напередодні Аякс достроково розірвав із Джоном Хейтінгою контракт, який діяв до кінця червня 2027 року. Також команду покинув асистент головного тренера, Марсель Кейзер.

Хейтінга очолював команду із червня поточного року. Сумарно провів на чолі команди 15 матчів, по 5 із яких завершилися перемогами, нічиїми та поразками. Напередодні Аякс у 4 турі Ліги чемпіонів удома програв Галатасараю 0:3.