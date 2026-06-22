Лідер збірної Кабо-Верде зацікавив клуби з трьох країн
Вінгер збірної Кабо-Верде та португальської Віторії Телму Арканжу може змінити клуб цього літа.
Про це повідомляє інсайдер Руді Галетті,
За інформацією джерела, 25-річний футболіст потрапив до сфери інтересів команд з Англії, Туреччини та Греції.
Підвищити свою трансферну привабливість Арканжу допомогли вдалі виступи на чемпіонаті світу-2026. У матчі групового етапу проти Уругваю (2:2) вінгер став одним із ключових гравців своєї команди, розпочавши комбінацію, яка завершилася першим голом збірної Кабо-Верде.
Минулого сезону Арканжу був одним із лідерів португальської Віторії, за яку виступає з 2023 року. Завдяки вдалій грі на Мундіалі Арканжу може отримати шанс продовжити кар'єру в одному з чемпіонатів Англії, Туреччини або Греції.
У складі збірної Кабо-Верде Арканжу зіграв 18 матчів та забив 1 гол. Портал Transfermarkt оцінює вінгера у 3 мільйони євро.
У третьому турі ЧС-2026 збірна Кабо-Верде зіграє проти Саудівської Аравії. Цей поєдинок відбудеться 27 червня. У турнірній таблиці групи Н острів'яни посідають третє місце.