Збірна Узбекистану здійснила мрію маленького фаната, який розплакався під час матчу ЧС-2026

Одна з найзворушливіших історій чемпіонату світу-2026 отримала продовження, яке вже підкорило футбольних уболівальників по всьому світу.

Після матчу між Узбекистаном і Колумбією (1:3) головним героєм соцмереж несподівано став маленький фанат азійської команди. Під час поєдинку хлопчик не зміг стримати сліз через поразку своїх улюбленців та потрапив у кадр телекамер.

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Юний уболівальник сидів на трибунах легендарної "Ацтеки", міцно притискаючи до себе іграшковий Кубок світу. Коли Колумбія забила вирішальні м'ячі та фактично закрила питання щодо переможця, емоції взяли гору, і хлопчик розплакався.

Тепер ця історія отримала красиве продовження. Представники збірної Узбекистану спеціально запросили юного вболівальника до тренувального табору команди. Там на нього чекала справжня футбольна казка.

Хлопчик отримав футболку національної збірної з автографами всіх футболістів, а також пам'ятні сувеніри та атрибутику нинішнього чемпіонату світу. Судячи з опублікованих кадрів, дитина була в захваті від зустрічі зі своїми кумирами, а футболісти із задоволенням спілкувалися зі своїм найвідданішим уболівальником.

Remember this little boy? He united two entire nations with his kindness. Colombian fans, who probably didn’t know Uzbekistan existed before, chanted Uzbekistan because of him 🫂



Now, this guy was specially invited to the training camp, given a national team jersey signed by all… pic.twitter.com/1iS235I0mJ — Navbahor Xtra 🇺🇿 (@Navbahor_Xtra) June 21, 2026

Раніше повідомлялося, що група колумбійських фанатів відзначилась неприємним вчинком, обливаючи вболівальників Узбекистану пивом.