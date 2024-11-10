Рома оглосила про звільнення Юрича

Керівництво Роми прийняло рішення звільнити головного тренера команди Івана Юрича.

Про це повідомляє пресслужба римського клубу.

В останньому поєдинку під керівництвом хорватського фахівця "вовки" зазнали поразки від Болоньї з рахунком 3:2.

За своє коротке перебування на чолі римлян Юрич став найгіршим тренером Роми за останні 20 років. У нього лише чотири перемоги у 12 матчах.

Наступником хорвата називають Роберто Манчіні, який готовий очолити клуб, якщо йому надійде конкретна пропозиція.

Ромі приписували інтерес до цілого ряду тренерів, серед яких Мауріціо Саррі та Френк Лемпард. Наразі команда Артема Довбика посідає 12 місце у турнірній таблиці Серії А.

Раніше повідомлялося, що український форвард може покинути Рому після закінчення сезону. 27-річний гравець має намір виступати в Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, що 18 вересня римляни звільнили з поста тренера легендарного гравця Даніеле Де Россі. Власник Роми Ден Фрідкін підтримав генеральну директорку команди Ліну Сулуку в конфлікті між нею та наставником. Проте напередодні Сулуку покинула свою посаду.

Якщо Де Россі не повернеться до Роми, про що повідомляли італійські ЗМІ, то Рома матиме до наступного поєдинку вже третього тренера цього сезону. Після паузи на міжнародні матчі римляни завітають до лідера чемпіонату, Наполі, зустріч відбудеться в неділю, 24 листопада.