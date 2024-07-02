Полісся вирішило не відпускати свого гравця на Олімпійські ігри-2024

Тренерський штаб Полісся прийняв рішення не відпускати вінгера Олександра Назаренка на Олімпійські ігри-2024 у Парижі.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Причиною є дефіцит у житомирців на цю позицію, враховуючи участь клубу у кваліфікації Ліги конференцій.

Раніше ми повідомляли, що Шахтар та Динамо вирішили відпустити своїх гравців на Олімпіаду-2024.

На Олімпійських іграх команда Руслана Ротаня зіграє в одній групі з Аргентиною, Марокко та Іраком. Раніше стало відомо, чи виступить на турнірі Ліонель Мессі.

Турнір проходитиме з 24 липня до 10 серпня 2024 року в Парижі та ще шести містах Франції.