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Полісся вирішило не відпускати свого гравця на Олімпійські ігри-2024

Владислав Уткін — 2 липня, 15:05
Полісся вирішило не відпускати свого гравця на Олімпійські ігри-2024

Тренерський штаб Полісся прийняв рішення не відпускати вінгера Олександра Назаренка на Олімпійські ігри-2024 у Парижі.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Причиною є дефіцит у житомирців на цю позицію, враховуючи участь клубу у кваліфікації Ліги конференцій.

Раніше ми повідомляли, що Шахтар та Динамо вирішили відпустити своїх гравців на Олімпіаду-2024.

На Олімпійських іграх команда Руслана Ротаня зіграє в одній групі з Аргентиною, Марокко та Іраком. Раніше стало відомо, чи виступить на турнірі Ліонель Мессі.

Турнір проходитиме з 24 липня до 10 серпня 2024 року в Парижі та ще шести містах Франції.

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