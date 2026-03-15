Слідом за Матвієнком та Батаговим: збірна України втратила ще одного центрбека – ЗМІ

Центральний захисник Динамо та збірної України Тарас Михавко зазнав травми у матчі з Оболонню, через яку може пропустити матчі плейоф відбору на ЧС-2026.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, пошкодження було діагностовано після матчу. Футболіст ризикує пропустити збори та стикові матчі збірної України за право зіграти на ЧС-2026.

Водночас наголошується, що точний діагноз та терміни відновлення 20-річного гравця поки що невідомі.

Михавко – третій лівоногий центрбек збірної України, який вилетів через пошкодження у березні. Нагадаємо, раніше стало відомо, що збір пропустять Микола Матвієнко та Арсеній Батагов.