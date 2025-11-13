Михавко дебютував за збірну України у матчі проти Франції

Центральний захисник київського Динамо Тарас Михавко вперше вийшов на поле у складі збірної України з футболу.

Це сталося у матчі проти Франції в межах 5-го туру групового етапу європейської кваліфікації чемпіонату світу 2026 року. Чемпіон проводить для вас текстовий онлайн зустрічі.

За підсумком чотирьох турів збірна України посідала друге місце у групі, набравши 7 очок. Проте сьогодні Ісландія обіграла Азербайджан та посунула "синьо-жовтих" на третю сходинку.

Пряму путівку дарує перше місце. Проте також можна пройти на мундіаль через друге місце та плейоф кваліфікації. Нагадаємо, фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться з 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Канаді та Мексиці.