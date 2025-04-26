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Неймовірний асист Таловєрова допоміг Плімуту здобути перемогу над Престоном

Олексій Мурзак — 26 квітня 2025, 20:07
Неймовірний асист Таловєрова допоміг Плімуту здобути перемогу над Престоном
Максим Таловєров
Getty Images

Український захисник Плімута Максим Таловєров відзначився неймовірним асистом у матчі проти Престона в межах 45-го туру Чемпіоншипа.

Він вперше з березня потрапив у заявку команди після того, як відновився після травми, вийшовши на заміну на 45+4 хвилині.

У другому таймі Максим після вкидання ауту красиво у падінні перевів м'яч на Каллума Райта, який у дотик пробив у ближню 9-тку воріт суперника.

У підсумку рахунок став 2:0, а Престон встиг відіграти лише 1 м'яч, зазнавши поразки.

Нагадаємо, 24-річний українець приєднався до Плімута в останній день січня за рекордну для Аргайл суму. З того часу Максим провів за команду 12 матчів у всіх турнірах, відзначився 2 голами і ось тепер додав до активу результативну передачу.

Плімут завдяки цій перемозі піднявся на передостанню сходинку, маючи в активі 46 очок, однак лише диво врятує "піратів" від вильоту у другий дивізіон.

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Максим Таловєров

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