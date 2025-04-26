Неймовірний асист Таловєрова допоміг Плімуту здобути перемогу над Престоном

Український захисник Плімута Максим Таловєров відзначився неймовірним асистом у матчі проти Престона в межах 45-го туру Чемпіоншипа.

Він вперше з березня потрапив у заявку команди після того, як відновився після травми, вийшовши на заміну на 45+4 хвилині.

У другому таймі Максим після вкидання ауту красиво у падінні перевів м'яч на Каллума Райта, який у дотик пробив у ближню 9-тку воріт суперника.

PRESTON NORTH END 0-2 PLYMOUTH ARGYLE | CALLUM WRIGHTpic.twitter.com/FqV1WBPIQh — Own Goal (@owngooal) April 26, 2025

У підсумку рахунок став 2:0, а Престон встиг відіграти лише 1 м'яч, зазнавши поразки.

Нагадаємо, 24-річний українець приєднався до Плімута в останній день січня за рекордну для Аргайл суму. З того часу Максим провів за команду 12 матчів у всіх турнірах, відзначився 2 голами і ось тепер додав до активу результативну передачу.

Плімут завдяки цій перемозі піднявся на передостанню сходинку, маючи в активі 46 очок, однак лише диво врятує "піратів" від вильоту у другий дивізіон.