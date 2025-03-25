Стане ясно через тиждень-другий: Таловєров – про терміни відновлення від травми
Захисник збірної України та Плімута Максим Таловєров ще не знає точних термінів відновлення від травми.
Про це гравець розповів у коментарі Tribuna.com.
"Через тиждень-другий буде більш зрозуміло щодо термінів відновлення. Йдеться про тижні, а не про місяці, Слава Богу. Кінець сезону на початку травня, тому найближчими тижнями буде видно більш детально щодо термінів повернення!
Якби сезон закінчувався наприкінці травня, думаю, питань про повернення до кінця сезону не було б", – сказав Таловєров.
Зазначимо, що травму Максим отримав у матчі Чемпіоншипу проти Дербі 15 березня. Через пошкодження Таловєров був змушений залишити табір національної збірної України.
Нагадаємо, 24-річний українець приєднався до Плімута в останній день січня за рекордну для Аргайл суму. З того часу Максим провів за команду 11 матчів у всіх турнірах і відзначився 2 голами.