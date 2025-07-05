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Грає серцем і розумом: у Сток Сіті пояснили трансфер Таловєрова

Олександр Булава — 5 липня 2025, 19:41
Грає серцем і розумом: у Сток Сіті пояснили трансфер Таловєрова
Максим Таловєров
Сток Сіті

Спортивний директор Сток Сіті Джонатан Волтерс пояснив важливість підписання центрального захисника Максима Таловєрова.

Цитує функціонера пресслужба клубу.

"Підписання центрального захисника калібру Максі є безперечно важливим і невід'ємним елементом діяльності клубу, оскільки ми продовжуємо готуватися до нового сезону.

Якщо ви подивитеся на два підписання з Сорбой Томасом, то побачите, що це гравці з міжнародним родоводом, які здатні рухати нашу команду вперед у довгостроковій перспективі, і це було важливим аспектом їхнього приходу в клуб.

На мій погляд, Максі – це гравець, який підходить Сток Сіті. Він грає серцем і розумом, тому він дуже відповідає тому, що наші вболівальники люблять бачити у своїх гравцях, а також він уже має цінний досвід виступів у Чемпіоншипі.

Він надихається, коли ділиться енергією і взаємодіє з уболівальниками. Я з нетерпінням чекаю, щоб побачити це з нашими фанами, коли почнеться новий сезон", – відзначив Волтерс.

Нагадаємо, сьогодні, 5 липня, Таловєров перейшов у Сток Сіті за 2 мільйони євро. За півроку в Плімуті Таловєров провів 13 матчів, відзначившись у них 2 голами та 1 асистом.

У другій частині сезону-2024/25 захисник зіграв у 13 матчах, у яких відзначився двома голами, одним асистом та чотирма жовтими картками. 

Сток Сіті Максим Таловєров

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