Грає серцем і розумом: у Сток Сіті пояснили трансфер Таловєрова

Спортивний директор Сток Сіті Джонатан Волтерс пояснив важливість підписання центрального захисника Максима Таловєрова.

Цитує функціонера пресслужба клубу.

"Підписання центрального захисника калібру Максі є безперечно важливим і невід'ємним елементом діяльності клубу, оскільки ми продовжуємо готуватися до нового сезону.

Якщо ви подивитеся на два підписання з Сорбой Томасом, то побачите, що це гравці з міжнародним родоводом, які здатні рухати нашу команду вперед у довгостроковій перспективі, і це було важливим аспектом їхнього приходу в клуб.

На мій погляд, Максі – це гравець, який підходить Сток Сіті. Він грає серцем і розумом, тому він дуже відповідає тому, що наші вболівальники люблять бачити у своїх гравцях, а також він уже має цінний досвід виступів у Чемпіоншипі.

Він надихається, коли ділиться енергією і взаємодіє з уболівальниками. Я з нетерпінням чекаю, щоб побачити це з нашими фанами, коли почнеться новий сезон", – відзначив Волтерс.