Грає серцем і розумом: у Сток Сіті пояснили трансфер Таловєрова
Спортивний директор Сток Сіті Джонатан Волтерс пояснив важливість підписання центрального захисника Максима Таловєрова.
Цитує функціонера пресслужба клубу.
"Підписання центрального захисника калібру Максі є безперечно важливим і невід'ємним елементом діяльності клубу, оскільки ми продовжуємо готуватися до нового сезону.
Якщо ви подивитеся на два підписання з Сорбой Томасом, то побачите, що це гравці з міжнародним родоводом, які здатні рухати нашу команду вперед у довгостроковій перспективі, і це було важливим аспектом їхнього приходу в клуб.
На мій погляд, Максі – це гравець, який підходить Сток Сіті. Він грає серцем і розумом, тому він дуже відповідає тому, що наші вболівальники люблять бачити у своїх гравцях, а також він уже має цінний досвід виступів у Чемпіоншипі.
Він надихається, коли ділиться енергією і взаємодіє з уболівальниками. Я з нетерпінням чекаю, щоб побачити це з нашими фанами, коли почнеться новий сезон", – відзначив Волтерс.
Нагадаємо, сьогодні, 5 липня, Таловєров перейшов у Сток Сіті за 2 мільйони євро. За півроку в Плімуті Таловєров провів 13 матчів, відзначившись у них 2 голами та 1 асистом.
У другій частині сезону-2024/25 захисник зіграв у 13 матчах, у яких відзначився двома голами, одним асистом та чотирма жовтими картками.