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Захисник збірної України зацікавив клуби з чотирьох країн

Олексій Мурзак — 25 січня 2025, 18:12
Захисник збірної України зацікавив клуби з чотирьох країн
Максим Таловєров
УАФ

Захисник австрійського ЛАСКа та збірної України Максим Таловєров має пропозиції від клубів Іспанії, Бельгії та США.

Про це повідомив польський журналіст Пьотр Слонка.

Також на футболіста претендує англійський Плімут, який є фаворитом у боротьбі за підписання захисника, адже ЛАСК схиляється саме до цього варіанту.

За інформацією джерела, переговори між клубами тривають.

Після 28 турів Плімут посідає останнє місце в турнірній таблиці. Команда набрала лише 21 очко. Від рятівної позиції "пілігрими" відстають на 6 балів. Кілька тижнів тому з посади наставника клубу був звільнений легендарний Вейн Руні.

24-річний Таловєров приєднався до ЛАСКа в лютому 2023 року. Цього сезону Максим у всіх турнірах провів 20 матчів і віддав 1 передачу.

На його рахунку 7 матчів за збірну України. За національну команду футболіст дебютував у березні 2024 року. Портал Transfermarkt оцінює захисника в 2 млн євро.

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Максим Таловєров

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