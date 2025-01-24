Аутсайдер Чемпіоншипу хоче підписати захисника збірної України

Англійський Плімут вивчає можливість трансферу захисника збірної України Максима Таловєрова, який грає за австрійський ЛАСК.

Про це пише Sky Sports.

Раніше клуб збирався посилити захист беком Спарти Роттердам Майком Ердхойзеном, але угода зірвалася.

Як інформує джерело, представник Чемпіоншипу зацікавлений у повноцінному трансфері.

Після 28 турів Плімут посідає останнє місце в турнірній таблиці. Команда набрала лише 21 очко. Від рятівної позиції "пілігрими" відстають на 6 балів. Кілька тижнів тому з посади наставника клубу був звільнений легендарний Вейн Руні.

24-річний Таловєров приєднався до ЛАСКа в лютому 2023 року. Цього сезону Максим у всіх турнірах провів 20 матчів і віддав 1 передачу.

На його рахунку 7 матчів за збірну України. За національну команду футболіст дебютував у березні 2024 року. Портал Transfermarkt оцінює захисника в 2 млн євро.