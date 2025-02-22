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Таловєров зіграє проти Кардіффа з перших хвилин

Володимир Максименко — 22 лютого 2025, 13:46
Таловєров зіграє проти Кардіффа з перших хвилин
Максим Таловєров
Getty Images

Захисник Плімута Максим Таловєров вийде на матч 34 туру Чемпіоншипу проти Кардіффа в основному складі.

Про це повідомляє пресслужба Аргайл.

Для українського футболіста це буде п'ятий матч у складі аутсайдеру чемпіонату. Зазначимо, що стартовий свисток пролунає о 14:30 за київським часом.

Нагадаємо, у поєдинку з Лутоном Таловєров відзначився першим забитим м'ячем, який приніс його команді нічию.

Раніше стала відома зарплата українця в Плімуті.

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