Таловєров зіграє проти Кардіффа з перших хвилин

Захисник Плімута Максим Таловєров вийде на матч 34 туру Чемпіоншипу проти Кардіффа в основному складі.

Про це повідомляє пресслужба Аргайл.

Для українського футболіста це буде п'ятий матч у складі аутсайдеру чемпіонату. Зазначимо, що стартовий свисток пролунає о 14:30 за київським часом.

Your lunchtime Greens! 💚 pic.twitter.com/yFCaWhxayk — Plymouth Argyle FC (@Argyle) February 22, 2025

Нагадаємо, у поєдинку з Лутоном Таловєров відзначився першим забитим м'ячем, який приніс його команді нічию.

Раніше стала відома зарплата українця в Плімуті.