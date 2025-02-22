Таловєров зіграє проти Кардіффа з перших хвилин
Максим Таловєров
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Захисник Плімута Максим Таловєров вийде на матч 34 туру Чемпіоншипу проти Кардіффа в основному складі.
Про це повідомляє пресслужба Аргайл.
Для українського футболіста це буде п'ятий матч у складі аутсайдеру чемпіонату. Зазначимо, що стартовий свисток пролунає о 14:30 за київським часом.
Нагадаємо, у поєдинку з Лутоном Таловєров відзначився першим забитим м'ячем, який приніс його команді нічию.
Раніше стала відома зарплата українця в Плімуті.