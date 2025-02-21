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ЗМІ назвали зарплату Таловєрова у Плімуті: сума вражає

Олексій Мурзак — 21 лютого 2025, 19:48
ЗМІ назвали зарплату Таловєрова у Плімуті: сума вражає
Максим Таловєров
Getty Images

Український захисник Плімута Максим Таловєров заробляє у новому клубі 12 тисяч євро (до вирахування податками) за тиждень.

Про це повідомив портал Capology.

За рік українець заробить 624 тисячі євро "брудними". Зазначена сума не включає можливі передбачені в контракті бонуси.

З моменту свого трансферу в Англію, Таловєров зіграв у п'яти матчах, в яких провів увесь час на футбольному полі. У матчі проти Лутона захисник відзначився дебютним голом за Плімут.

Варто зазначити, що у цих іграх Плімут, який посідає передостаннє місце Чемпіоншипу, зазнав усього однієї поразки. Але при цьому команда примудрилася обіграти Ліверпуль у Кубку Англії (1:0)

Наступний матч команда зіграє 22 лютого проти Кардіффа.

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