Таловєров прокоментував інформацію про перехід у Сток Сіті

Центральний захисник збірної України Максим Таловєров прокоментував інформацію про можливий перехід із Плімута до Сток Сіті.

Слова футболіста наводить Трибуна.

"Є зацікавленість, але я вивчаю пропозицію і зараз перебуваю в Плімуті", – заявив українець.

Нагадаємо, журналіст Football Insider Піт О'Рурк повідомив про те, що Таловєров близький до переходу в Сток Сіті. Останні сім років цей клуб провів у Чемпіоншипі, другому за силою англійському дивізіоні. Минулий сезон команда під керівництвом Марка Робінса завершила на 18 місці. Востаннє клуб виступав в АПЛ у сезоні-2017/18.

Максим Таловєров приєднався до Плімута наприкінці січневого трансферного вікна цього року, перейшовши з австрійського ЛАСКа за 2 мільйони євро, що стало трансферним рекордом англійсього клубу.

У другій частині сезону-2024/25 захисник зіграв у 13 матчах, у яких відзначився двома голами, одним асистом та чотирма жовтими картками. Transfermarkt оцінює вартість українця в 3 мільйони євро. Плімут за підсумками минулого сезону вилетів із Чемпіоншипа в Лігу 1, третій дивізіон англійського футболу.