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Таловєров спростував інформацію про інтерес до нього з боку Трабзонспора

Олексій Мурзак — 7 червня 2025, 18:03
Таловєров спростував інформацію про інтерес до нього з боку Трабзонспора
Максим Таловєров
Getty Images

Центральний захисник Плімута та збірної України Максим Таловєров спростував інформацію про те, що його трансфері зацікавлений Трабзонспор, за який вже виступають три українських футболісти.

Про це він сказав у інтерв'ю Tribuna.com.

"Ні, це лише інформація в пресі, яка взагалі ніякого зв'язку не має з реальністю, В планах у мене, як я казав вище, залишитися в Англії або перейти до клубу з топ-5 ліг. Працюватимемо і робитимемо все можливе, щоб вдалось", – сказав Таловєров.

Раніше Таловєров зізнався, що вже має кілька варіантів продовження кар'єри.

З моменту свого переходу в Плімут Максим Таловєров взяв участь у 13 матчах, у яких відзначився двома голами, одним асистом та чотирма попередженнями.

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Максим Таловєров

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