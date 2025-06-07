Таловєров спростував інформацію про інтерес до нього з боку Трабзонспора

Центральний захисник Плімута та збірної України Максим Таловєров спростував інформацію про те, що його трансфері зацікавлений Трабзонспор, за який вже виступають три українських футболісти.

Про це він сказав у інтерв'ю Tribuna.com.

"Ні, це лише інформація в пресі, яка взагалі ніякого зв'язку не має з реальністю, В планах у мене, як я казав вище, залишитися в Англії або перейти до клубу з топ-5 ліг. Працюватимемо і робитимемо все можливе, щоб вдалось", – сказав Таловєров.

Раніше Таловєров зізнався, що вже має кілька варіантів продовження кар'єри.

З моменту свого переходу в Плімут Максим Таловєров взяв участь у 13 матчах, у яких відзначився двома голами, одним асистом та чотирма попередженнями.