Таловєров дебютував за Сток Сіті в Чемпіоншипі

Центральний захисник збірної України Максим Таловєров вперше вийшов на поле у складі свого нового клубу, Сток Сіті, в Чемпіоншипі.

У суботу, 25 жовтня, Сток Сіті в 12 турі Чемпіоншипу на виїзді грає з Портсмутом, поєдинок розпочався о 14:30 за київським часом. Таловєров вийшов у основі команди на матч.

Нагадаємо, 5 липня Таловєров перейшов у Сток Сіті за 2 мільйони євро з Плімута. Після цього 25-річний український захисник взяв участь лише у одному офіційному матчі на клубному рівні: 26 вересня він вийшов у основі та провів на полі 63 хвилини у поєдинку Кубку англійської ліги проти Бредфорда (поразка 0:3).

На даний момент Сток Сіті посідає п’яте місце в турнірній таблиці Чемпіоншипа з 18 очками в 11 матчах у активі. Команди з 3 по 6 місце змагатимуться за третю путівку в АПЛ у перехідних матчах.