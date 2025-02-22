Таловєров став одним з кращих гравців Плімута в нічийному матчі проти Кардіффа

У суботу, 22 лютого, Плімут вдома зіграв внічию з Кардіффом – конкурентом в боротьбі за виживання в Чемпіоншипі. Зустріч завершилась з рахунком 1:1.

Захисник господарів Максим Таловєров став одним з найкращих гравців за версією аналітичного порталу SofaScore. Українець отримав 7,2 бали. На його рахунку 17 дуелей (10 виграних), 50 точних передач із 68 (74%), зокрема один ключовий пас.

Вищу оцінку отримав лише його партнер по центру захисту Нікола Катіч (8,0).

Зауважимо, що Плімут пропустив гол ще у дебюті першого тайму. Проте зумів скористатися вилученням у складі суперника (на 53 хвилині) та в середині другої 45-хвилинки забити рятівний гол.

Нагадаємо, у поєдинку з Лутоном Таловєров відзначився першим забитим м'ячем, який приніс його команді нічию. Раніше стала відома зарплата українця в Плімуті.